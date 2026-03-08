Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kulüp bünyesinde görev yapan kadın çalışanlara çiçek vererek günlerini kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hayatın her alanında olduğu gibi spor camiasında da emekleri, özverileri ve katkılarıyla büyük değer katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Arca Çorum ile Hatayspor arasında Cumartesi günü oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 29.hafta maçına iki takım futbolcuları ve hakem triosu sahaya “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” yazılı pankartla çıktı.