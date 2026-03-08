Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 19.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Ankara temsilcisi Etimesgutspor’un konuğu oldu. Gölbaşı Sentetik Saha’da oynanan günün ilk maçında U16’lar karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK U16 takımı maçı 5-0 kazanmasını bildi. Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U17’ler kozlarını paylaştı. İlk yarısını 1-0 önde kapatan Arca Çorum FK U17 takımı ikinci yarıda farkı arttırarak sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından U16 Ligi’nde iddiası bulunmayan Çorum FK puanını 22’e yükseltirken, Play-Off’u geçtiğimiz hafta garantileyen ve kalan haftalarda liderlik mücadelesi veren Arca Çorum FK U17 takımı ise puanını 40’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Etimesgutspor U16: 0

Arca Çorum FK U16: 5

SAHA: Ankara Gölbaşı Sentetik.

HAKEMLER: Mahir Emre Herdem, Mehmet Yiğit Şanver, Ozan Kemal Işık.

ETİMESGUTSPOR U16: Kuzey Berk, Hamza Sefa, Ege Şenkaya, Kuzey Emir, Anıl, Ahmet, Emir Kaya, Toprak, Can, Doruk, Yiğit.

YEDEKLER: Kuzey Ağtaş, Jasım Abdo, Cengiz, Ege Başeğmez, Boran, Emir Doğanay.

ARCA ÇORUM FK U16: Kemal Ata, M.Eren, Emir Musab, Yiğit Gül, M.Buğra, M.Emin, Enes, M.Umut, Celal Ozan, Tolga, Mustafa Ercan.

YEDEKLER: Ege, Faruk Enes, Toprak, Demir, Serkan, Talha.

GOLLER: Dk.10 Ozan, Dk.15,20 ve 55 M.Emin, Dk.44.M.Eren.

Etimesgutspor U17:1

Arca Çorum FK U17:4

SAHA: Ankara Gölbaşı Sentetik.

HAKEMLER: Selahattin Yıldız, Orhan Eren Kara, Arda Yiğit Bozkurt.

ETİMESGUTSPOR U17: Oğuzhan, Arda Yağız, Muhammet Can, Arda Kabakçı, Ali, Miraç, Taha Emir, Mazlum, Bedirhan, Yiğit Ayaz, Fehmican.

YEDEKLER: Berat, Kerim, Umut, Yiğit Ali, Atakan, İlke, Ömer, Emirhan, Yusuf Alp, Boran.

ARCA ÇORUM FK U17: Uygar, Gökalp, Çınar Güven, Çınar Neşe, Yiğit Kaya, Berat, Arda, Kerem, A.Miraç, Doruk, Yusuf.

YEDEKLER: Oğuzhan, M.Emin, Atakan, Emir Alp, Adem Efe, Furkan, Bedirhan, Yiğit Kaplan, Poyraz, Çınar Temir.

GOLLER: Dk.23 Doruk, Dk.63 Çınar Neşe, Dk.82 Furkan, Dk.90+2 Emir Alp (Çorum FK), Dk.90 Muhammet Can (Etimesgut).