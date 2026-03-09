Teknik direktörlüğünü hemşehrimiz Ramazan Karacif’in yaptığı, geçtiğimiz Kasım ayında Japonya’da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2025) olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Erkek Futbol Millî Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Trabzon milletvekili Salih Cora, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, teknik direktör Ramazan Karacif, antrenörler ve futbolcular yer aldı.

Millî Takım oyuncuları ve teknik direktör Ramazan Karacif’i başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda misafirlerine, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Millî Takım formaları hediye etti. Ziyaret plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.