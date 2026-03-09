U15 Futbol Ligi’nde 2025-2026 Sezonu play-off grubu 6.hafta maçlarıyla tamamlandı. Vefaspor, en yakın takipçisi Mimar Sinan’ı yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Son haftaya 13 puanla lider giren Vefaspor, 11 puanla şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan en yakın takipçisi Mimar Sinanspor’la karşılaştı. İtfaiye Sahası’nda oynanan ve deneyimli hakemlerden Nuriye Çınar Bal’ın yönettiği maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Vefaspor, 7.dakikada Anıl, 12.dakikada Poyraz, 28.dakikada da Elvan Efe’nin attığı gollerle 3-0 kazanıp puanını 16’ya yükseltti.

Bu sonucun ardından, Vefaspor sezonu yenilgisiz şampiyon olarak tamamlarken, Mimar Sinanspor ikincilik kupasıyla teselli buldu. Osmancık Kandiber üçüncülüğü elde ederken, Gençlerbirliği dördüncülük kupasını aldı.

OSMANCIK KANDİBER ÜÇÜNCÜ

U15 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda, son haftanın açılış maçında, hiçbir iddiası kalmayan Osmancık Kandiberspor’la Gençlerbirliği karşılaştı.

İtfaiye Sahası’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı Osmancık temsilcisi 2-1 kazanıp sezonu galibiyetle ve 7 puanla kapattı. Daha önce üçüncülüğü garantileyen Osmancık Kandiber maçtan sonra kupayı müzesine götürdü.

Oynadığı tüm maçları kaybeden Gençlerbirliği ise sezonu dördüncü olarak bitirdi.