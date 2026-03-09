4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği ve 21 Şubat’ta oynanan play-off maçları sonunda Mimar Sinanspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanan U18 Futbol Ligi’nde kupalar törenle sahiplerine verildi.

Pazar günü, İtfaiye Sahası’nda, U15 Play-Off Grubu’nun ödül töreni sırasında U18’de dereceye giren takımların da kupaları verildi. Törende, 14 puanla şampiyon olan Mimar Sinanspor’un kupasını futbol il temsilcisi Engin Ayan verirken, 13 puanla ikinci olan Sungurlu Belediyespor son anda törene katılamayınca kupasını alamadı. 4 puanla üçüncü olan Vefaspor ve 3 puanla dördüncü olan İkbalspor da kupalarını aldılar.