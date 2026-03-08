Sezona, teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde Süper Lig parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, ilk 4 maçında Amedspor’u 2-0, Adana Demirspor’u (D) 3-0, Sarıyer’i 2-1, Keçiörengücü’nü (D) de 2-1 yenerek 4’te 4 yaparken, galibiyet serisi 5.haftada Vanspor karşısında alınan 0-0’lık beraberlikle sona ermişti.

Tahsin Tam’dan sonra Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu nezaretinde bu başarıya ulaşamayan Arca Çorum FK, Eroğlu’nun yerine göreve getirilen Uğur Uçar nezaretinde çıktığı 4 maçı da kazandı. Kırmızı-siyahlı takım bu periyotta Serikspor’u (D) 3-2, Ümraniyespor’u 2-0, Manisa FK’yı (D) 1-0 ve en son Hatayspor’u 3-1 yendi.

12 Mart Perşembe günü Boluspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Arca Çorum FK bu maçı da kazanırsa bu sezon ilk kez 5’te 5 yayıp en uzun galibiyet serisine imza atacak.