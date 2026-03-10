Arca Çorum FK’nın 12 Mart Perşembe günü, 30.hafta maçında konuk olacağı Boluspor’da tüm hesaplan 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Suat Kaya, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta, ligin güçlü takımlarından Iğdır FK’yı evinde 2-0 gibi net bir skorla yenerek kötü gidişe “dur” diyen ve play-off hatıyla puan farkını 4’e düşürerek iddialı bir konuma gelen Boluspor’da Çorum FK maçının hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürerken, teknik direktör Suat Kaya açıklamalarda bulundu.

Çorum FK’yı da yenerek play-off grubunda kalmayı istediklerini kaydeden Kaya, “Iğdır’dan aldığımız 3 puan için emeği geçenleri kutluyorum, galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Çorum FK maçıyla biraz daha rahatlayarak Play-Off grubunda kalmayı hedefliyoruz. Boluspor olarak bunu yapabilecek güce sahibiz. Taraftarlarımızın desteği ile Çorum’u da yenerek 3 puanı hanemize yazdırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

