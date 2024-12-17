Çorum’un badmintondaki lokomotifi Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi, Antalya’da düzenlenen Junior İnternational 2024 Badminton Turnuvası’nda da ses getirdi. Osmancık ekibi, Türkiye’yi temsilen milli takıma 1 antrenör ve 2 sporcu gönderirken, bu sporcular 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Eren Murat Güngör’ün antrenör olarak görev yaptığı milli takımda, Beren Aşkar ve Mehmet Can Töremiş de sporcu olarak ülkemizi temsil ettiler. Mehmet Can Töremiş, performansıyla turnuvaya damga vururken, tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Töremiş, çift erkeklerde ise, Samsunlu partneri Buğra Aktaş ile finale yükseldi. Töremiş-Aktaş çifti final müsabakasını da kazanarak şampiyon olurken, Mehmet Can Töremiş böylece hem turnuvayı, hem de 2024 yılını çifte altın madalya ile kapatmış oldu.

AŞKAR’DAN BRONZ

Tek kadınlarda dereceye yapamayan Beren Aşkar, çift kadınlarda kürsüye çıktı. Aşkar, Erzincanlı partneri Sudenaz Acu ile birlikte üçüncü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve antrenörü Barış Boyar, Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar’ı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederken, desteklerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e teşekkür etti.