Arca Çorum FK, bugünkü Boluspor maçıyla birlikte profesyonel liglerde 782.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 481 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 211 galibiyet, 128 beraberlik, 142 yenilgi alarak 761 puan toplarken, attıkları 693 gole karşılık 512 gol yediler.

Deplasmanda 242 maça çıkan Arca Çorum FK bu karşılaşmalarda ise 84 galibiyet, 64 beraberlik, 94 mağlubiyet aldı. Hanesine 316 puan yazdıran Çorum ekibi rakip fileleri 292 kez havalandırırken, kalesinde 286 gol gördü.

481 maçın 239’unu da sahasında oynayan Arca Çorum FK, 127 galibiyet, 64 beraberlik, 48 yenilgi alarak 445 puan topladı ve attığı 402 gole karşılık kalesinde 226 gol gördü.

Muhabir: Haber Merkezi