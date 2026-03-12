Arca Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 30.hafta maçında konuk olacağı Boluspor’la tarihinde 7.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 1.Lig’in en deneyimli takımlarından Boluspor’la bugüne kadar 1.Lig’de 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 6 kez karşılaştı.

İki takım tamamı 1.Lig’de olmak üzere 5 kez puan maçında karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Boluspor, 1’ini Arca Çorum FK kazanırken, 1 maç da berabere bitti. Boluspor’un 6 golüne Arca Çorum FK 3 golle cevap verdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 kez karşılaşan iki takım arasında geçen sezon Çorum’da oynanan grup aşaması maçını Arca Çorum FK 2-1 kazandı.

Öte yandan, 6 maçın 4’ü Çorum’da, 2’si Bolu’da oynandı. Bolu’daki 2 maçta da galip taraf Boluspor oldu.

Muhabir: Haber Merkezi