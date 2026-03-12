Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 30.hafta maçında bugün play-off hesapları yapan Boluspor’a konuk olacak.

Teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın gelmesinden sonra çıktığı 4 maçı da kazanan Arca Çorum FK, zorlu Bolu deplasmanında da galibiyet arayacak. Bolu’ya 2 gün önceden giderek kampa giren kırmızı-siyahlı takım, maç öncesi son antrenmanını yaptı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı. Çorum ekibi, Boluspor’u yenerek 16 Mart’ta sahasında Esenler Erokspor’la oynayacağı sezonun maçına moralli çıkmak istiyor.

Teknik direktör Uğur Uçar, kritik maçla ilgili tüm oyun planlarını 3 puan üzerine yaparken, takımda bahis cezalısı olan Atakan Cangöz ve Eren Karadağ dışında eksik bulunmuyor.

Play-off hesapları yapan ve geçtiğimiz hafta ligin güçlü takımlarından Iğdır FK’yı evinde 2-0 gibi net bir skorla yenerek umutlarını tazeleyen Boluspor cephesinde de teknik direktör Suat Kaya tüm hesapları galibiyet üzerine yapmış durumda. Çorum FK gibi güçlü bir takımı daha yenerek moral bulmak isteyen Boluspor, play-off iddiasını güçlü şekilde sürdürmeyi amaçlıyor.

53 puanlı 4.sırada Arca Çorum FK ile 41 puanlı Boluspor arasında bugün Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak kritik maç saat 16.00’da başlayacak.