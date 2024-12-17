Ligin 13.haftasında deplasmanda yenilgisiz lider Kdz. Ereğli Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir çelme takan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Ereğli karşısında inanılmaz bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, “Özellikle maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Rakibimizi çok iyi analiz ederek hafta sonuna kadar üst seviyede hazırlanarak maçtan puan yada puanlar almak için olağanüstü performans sergiledik. İlk yarıda belki de rakibimize hiç bir oyun alanı bırakmadan 2-3 net pozisyondan faydalanamadık ve 25. dakika da Fatih Serkan'ın penaltı golüyle devreye önde girmeyi başardık. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol biraz da olsa bizi etkilese de hemen toparlanıp takım savunmasında oyuna inanılmaz şekilde sadık kalan oyuncularım kontra araklarda skoru artırabilecek pozisyonları buldular ancak sonuçlandıramadık. En büyük sıkıntımız her hafta futbolun doğasında olan oyun soğutmalardan bize her hafta 12.13 dakika uzatma verilerek belki de bir devrenin üçte birlik süresi kadar 15 dakikaya yakın oyun oynuyoruz. Tecrübesiz takım olmamız oyunun süresini bu kadar uzatmalarını gerektirmez diye düşünüyorum. Ben bugün olağan üstü performans sergileyen bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum ve büyük saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Haftaya oynayacağımız Gerede spor maçına tüm sevenlerimizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: RIFAT KARA