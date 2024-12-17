Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor, başarılı pasörü Yaren Aksu’yu aynı grupta mücadele eden ve 6’da 6 yaparak lider durumda bulunan Rize temsilcisi Çayelispor’a kiralık verdi.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz, kendi altyapılarında yetişen ve tüm yaş kategorilerinde oynayan Yaren Aksu’yu sezon sonuna kadar Çayelispor’a kiralık gönderdiklerini belirtirken, “Yaren’in ilçemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Yolu açık olsun. Kendisine ve kulübüne play-off mücadelesinde başarılar diliyoruz” dedi.