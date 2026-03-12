Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu Bolu deplasmanından 3 puanla döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maç içindeki sakatlıkların kendilerini biraz zorladığını ve oyun aksiyonunda etkisiz kalmalarına neden olduğunu ifade eden Uçar, "Oyuncu değişiklikleri ile beraber çok fazla pozisyon yakaladık. Son vuruşlarda eksikliklerimiz devam ediyor. Daha faklı bir skorla ayrılabilirdik." diye konuştu.

Son dakikada attıkları golün kendilerini sevindirdiğini anlatan Uçar, 4 gün sonra oynayacakları Esenler Erokspor maçında da 3 puan almak için çalışacaklarını belirtti.