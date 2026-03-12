Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan ve Şanlıurfa bölgesi üst klasman hakemlerinden Yusuf Adnan Kendirciler’in düdük çaldığı maçta Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, önceki hafta Hatayspor’u 3-1 yendikleri maçın ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Üzeyir’in yerine Kerem, Cemali’nin yerine Erkan, Ferhat’ın yerine Pedrinho, Oğuz’un yerine ise Ahmet Ildız ilk 11’de yer aldı.

Boluspor’a oranla daha derli toplu bir oyun sergileyen Arca Çorum FK, ilk 15 dakikada Ahmet Ildız ve Serdar’la gole yaklaşırken, 26.dakikada Serdar’la golü bulup öne geçti. 38’de Bolusporlu Lico’nun müthiş şutunda kaleci Sehic gole izin vermeyince ilk yarı Arca Çorum FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Arca Çorum FK’da sakatlık geçiren Thiam 32’de yerini Samudio’ya bıraktı.

İkinci yarıya Boluspor ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Arca Çorum FK Serdar’ın yerine Yusuf Erdoğan, Burak Çoban’ın yerine Aleksic değişiklikleri ile başladı. Arca Çorum FK farkı artırmaya çalışırken, Boluspor beraberlik golünü aradı.

69.dakikada, duran top organizasyonunda, top ceza sahasında Fredy’nin eline çarpınca penaltı kazanan Boluspor’da eski Çorum FK’lı Doğan Can Davas 73’te topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1

Son bölümlerde Arca Çorum FK galibiyet golünü ararken, sarı kartı bulunan Balburdia, 81.dakikada Erkan’a yaptığı sert faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Boluspor 10 kişi kaldı.

Maçın son dakikalarında oyunu rakip kale önüne yıkan Arca Çorum FK galibiyet golünü ararken, 88’de iki takımın da topu direkten döndü.

90+’4’,e Boluspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu savunmasından ileri çıkan Sinan ağlara gönderince Arca Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

5’te 5 yapan Arca Çorum FK puanını 56’ya yükseltirken, Boluspor 41 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Arda Çorum FK etkili geldi. Soldan son çizgiye inen Burak’ın yerden geriye çıkarttığı topu ceza sahasının sol köşesinde Ahmet Ildız gelişine sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci Türker’den seken topu Lima kafayla uzaklaştırdı.

DAKİKA 16: Arca Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Burak’ın son çizgiye yakın yerden altı pasın gerisine çıkarttığı topu Serdar yerden kaleye vurdu, Boluspor’un savunmacısı Lima gole izin vermedi.

DAKİKA 26: GOOOLLL! Arca Çorum FK golü buldu. Orta alandan gelişen Arca Çorum FK atağında, Ahmet Ildız’ın orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan bölümünden ara pasında savunma arkasına koşu yapan Fredy topla buluştu, ceza yayının solundan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda pasını yerden Serdar’a çıkarttı, Serdar’a sadece boş kaleye dokunmak kaldı: 1-0. Yardımcı hakem, Ahmet Ildız’ın pasında Fredy’nin pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesinde ofsayt olmadığı anlaşıldı ve hakem golü verdi.

DAKİKA 38: Boluspor gole yaklaştı. Sağdan, taç atışından ceza sahasına gönderilen topu Erkan kafayla uzaklaştırmak isterken yayın sağında Lico gelişine çok sert vurdu, kaleci Sehic müthiş bir refleksle gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 40: Arda Çorum FK atağında, Fredy’nin pasında Samudio penaltı noktasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı, üstten aut.

DAKKA 48: Arca Çorum FK atağında, soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Türker’in ayağından sekip yükseklik kazanan topu Samudio kafayla tamamlamak istedi, yandan aut.

DAKİKA 54: GOL İPTAL! Kaleci Sehic’in uzun gönderdiği topa hareketlenen Yusuf Erdoğan soldan ceza sahasına girdi, pasını yerden penaltı noktasının gerisindeki Fredy’e çıkarttı, Fredy penaltının yerden bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı ancak VAR incelemesinde Yusuf Erdoğan’ın topla buluştuğu anda ofsaytta olduğu tespit edilince gol geçerlilik kazanmadı.

DAKİKA 73 GOL!: Skora denge geldi. 69.dakikada, duran topta, sağdan ceza sahasına yapılan ortada top Fredy’nin eline çarpınca VAR’dan orta hakeme pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Yusuf Adnan Kendirciler penaltı noktasını gösterdi. 73.dakikada atışı kullanan eski Çorum FK’lı futbolcu Doğan Can Davas, kaleci Sehic’in sağına yerden bir vuruş yaptı, Sehic köşeyi bilmesine rağmen direğin dibine çarpan top ağlarla buluştu: 1-1

DAKİKA 88: İki takımın da aynı dakikada topu direkten döndü. İlk olarak, Arca Çorum FK’da Aleksic’in sağdan ortasında Fredy kafayı vurdu, top sol direkten döndü. Dönen topla hızlı hücuma çıkan Boluspor’da Doğan Can’ın ara pasına hareketlenen Baluta ceza yayının sağından içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

DAKİKA 90+4: GOOOLLL! Arca Çorum FK ikinci golü buldu. Ceza sahasında oluşan karambolde savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışından Kerem gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi, altı pasta Sinan Osmanoğlu diziyle yumuşattığı topu ağlara gönderdi: 2-1.