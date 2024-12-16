Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören futbolculardan Kader Seven ceza sınırına dayandı.

Çorum temsilcisinde Kader Seven ve Atakan Akkaynak sarı kart gören oyuncular olurken, bu sezon üçüncü sarı kartını alan genç stoper Kadir Seven artık ceza sınırında yer alıyor. Kader, bundan sonra göreceği ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Ahlatcı Çorum FK’da Tunahan Ergül ve Thomas Verheydt da üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyorlar.