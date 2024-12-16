Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan Çorum FK-Amedspor maçı sonrası bir grup taraftar Teknik Direktör Serkan Özbalta’yı istifaya davet etti.

Karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından bir grup taraftar soyunma odasına giden oyuncuları oynanan oyundan dolayı alkışlarken, bir grup taraftar ise Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya istifa çağrısında bulundu. İstifa seslerinin geldiği gruba ilk müdahaleyi Taraftar grubu liderlerinden Hüseyin Nalcı yaparken, taraftarlar Serkan Özbalta’yı tribüne çağırarak kendileri ile konuşmasını istedi. Ancak Serkan Özbalta taraftarların bu çağrısına yanıt vermeyerek oyuncuları ile birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

Maç sonu basın toplantısında Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya “Bir grup taraftarın sizi istifaya davet etti” sorusunun sorulması üzerine Özbalta, “Canları sağ olsun. 500 bin nüfuslu şehirde zaman zaman böyle gruplar olacaktır. Oynadığımız oyun ortada. Ligin kalitesi de ortada. Biz işimizi en doğru şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.