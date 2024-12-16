Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, çocukların soğuktan etkilenmemesi için örnek bir projeyi hayata geçirdi. 12 yaş altı çocukların tribünlerde üşümemeleri için “çocuk locası” açıldı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Hava koşullarının soğuduğu bu günlerde, kulübümüz olarak küçük misafirlerimiz için önemli bir yenilik sunuyoruz.

Kulübümüzün aldığı karar doğrultusunda, çocuk locası hizmete girmiştir. Bu yeni uygulama ile birlikte, 12 yaş altı çocuklarımızı, ailelerinin uygun gördüğü takdirde, protokol kapısında kulüp görevlilerimize teslim edebilirsiniz.

Çocuklarımızla, maç boyunca bir bayan ve bir erkek görevli ilgilenecek olup, onların güvenliği ve rahatlığı en öncelikli hedefimizdir.

Amacımız, çocuklarımıza güvenli ve keyifli bir ortam sunarken, siz değerli ailelerimizin de rahatça kulübümüzün olanaklarından faydalanabilmesini sağlamaktır” ifadeleri kullanıldı.