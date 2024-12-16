TFF’den yapılan açıklamaya göre, Erzincan 13 Şubat Stadı’nda oynanacak maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Saat 17.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak maçta Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Mücahid Adem Çelebi ve Trabzon bölgesinden Azem Zorlu yapacak. Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Furkan Aksuoğlu, Ahlatcı Çorum FK’nın 2020-2021sezonda sahasında Sancaktepe’yi 5-0 yendiği maçta, Erzincanspor’un ise geçen sezon deplasmanda Karaman FK’ya 2-0 yenildiği maçları yönetmişti.