TOKİ’NİN DEV KONUT PROJESİNDE KURA TAKVİMİ NETLEŞTİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan 500 bin konutluk “Yüzyılın Projesi” için beklenen açıklama geldi. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular devam ederken, projede kura tarihleri resmen belli oldu. Noter huzurunda yürütülecek çekilişler 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.

BAŞVURULAR T.C. KİMLİK SON HANESİNE GÖRE ALINIYOR

10 Kasım’da başlayan başvuru sürecinde sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla kademeli başvuru yöntemi uygulanıyor. Bu kapsamda vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıkları şöyle:

12 Kasım: Son hanesi 4 olanlar

13 Kasım: Son hanesi 6 olanlar

14 Kasım: Son hanesi 8 olanlar

15 Kasım’dan itibaren ise başvurular tüm vatandaşlara açık olacak.

81 İLDE KURA ÇEKİMLERİ 29 ARALIK’TA BAŞLAYACAK

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimleri, Türkiye genelindeki 81 ili kapsayacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişler 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Kura sonuçları, hem TOKİ’nin resmi internet sitesinde hem de e-Devlet üzerinden eş zamanlı olarak duyurulacak. Böylece süreç vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edilebilecek.

BAŞVURULAR 19 ARALIK’TA SONA ERİYOR

Projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların 19 Aralık 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvuru sürecinde yoğun talep beklenirken, proje özellikle dar gelirli vatandaşların erişilebilir koşullarla konut sahibi olmasını amaçlıyor.

KONUT TESLİMLERİ 2027’DE BAŞLAYACAK

Kurada hak sahibi olan vatandaşlara konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. İnşaat süreçlerine göre etap etap yapılacak teslimler, projenin ilerleyişine paralel şekilde gerçekleştirilecek.