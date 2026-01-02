Toplantıda, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu’ndaki ilk toplantıya katılan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, OSB’nin ivedi ihtiyaçlarını gündeme taşıdı.

Başkan Dere, Sungurlu’nun modern bir sanayi kenti kimliği kazanması ve Sungurlu OSB’nin yatırımcı taleplerine hızlı ve etkin biçimde karşılık verebilen bir yapıya kavuşması için kendilerine tevdi edilen görevi en doğru şekilde yerine getireceklerini vurguladı. Toplantının, Sungurlu ve Çorum başta olmak üzere OSB’nin bölgesel etkileri dikkate alındığında çevre il ve ilçeler için de hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Dere, alınan kararların bölge ekonomisine katkı sağlamasını diledi.

Toplantıda Sungurlu OSB’nin 2026 yılı bütçesi, genişleme alanı planlaması, atık su arıtma tesisi, altyapı ve üstyapı yatırımları başta olmak üzere yapılması gereken çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

