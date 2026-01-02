İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önemli bir ayrıntı dosyaya girdi.

Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre Mehmet Akif Ersoy'un 2019 yılından bu yana yasaklı madde kullandığı öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy, son olarak gözaltına alınmadan 3 ay önce en son uyuşturucu kullandı ve ardından da tövbe edip umreye gitti.

İtirafçı olan ve 3 saat ek ifade veren Mehmet Akif Ersoy ifadesinde birlikte uyuşturucu kullandığı isimleri açıklamış, “Uyuşturucu temin etmedim. Gittiğim ortamlarda vardı. Kimden geldiğini sormadım” diyen Ersoy'a şüphelilerin beyanları sorulmuştu. Ersoy, birçok kez aynı ortamda bulunduğu A.G. isimli kişiyi suçladığı ve başka bazı kullanıcıların isimlerini de savcılıkla paylaşmıştı. Ersoy'un talebi, ifadesi dosyaya ek bilgi katmadığı için reddedildi.

TÖVBE EDİP UMRE'YE GİTMİŞ

Dosyaya Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önemli yeni bir ayrıntı daha girdi. Dosyaya giren ayrıntıya göre, Mehmet Akif Ersoy yasaklı madde kullanmaya 2019 yılında başladı. Son olarak gözaltına alınmadan üç ay önce yasaklı madde kullanan daha sonra tövbe etmek için Umre’ye gitti.

Gazeteci Caner Özçelik'in konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ SAVCILIK ARAŞTIRIYOR

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren Mehmet Akif Ersoy’un iddiaları da araştırılıyor. Savcılığın araştırma kapsamında ifadede yer alan bilgileri incelediği ve bu kapsamda soruşturmayı derinleştirdiği belirtildi.

‘ÖZÜR DİLİYORUM’ DEMİŞTİ

Mehmet Akif Ersoy daha önce de pişmanlık duyduğunu ifade ederek şunları söylemişti: “Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir.”