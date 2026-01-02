Vedat Canbek, yeni yıl ile birlikte esnaf ve sanatkârlara önemli bir müjde verdi. Canbek, 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren kullandırılacak işletme ve yatırım destek kredilerinde faiz oranlarının yıllık yüzde 20’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Çorum Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Canbek, yaptığı açıklamada esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracak bu düzenlemenin özellikle yeni kredi kullanacak işletmeler için geçerli olacağını vurguladı. 5 Ocak 2026 sonrası kullandırılacak işletme ve yatırım destek kredilerinde uygulanacak yeni faiz oranının yıllık yüzde 20 olarak belirlendiğini kaydeden Canbek, bunun esnaf için önemli bir maliyet avantajı sağlayacağını ifade etti.

Açıklamasında mevcut kredi kullanan esnafa da net bir bilgi veren Vedat Canbek, daha önce kullanılan kredilerin faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirtti. Yeni düzenlemenin yalnızca belirtilen tarihten sonra kullandırılacak kredileri kapsadığını dile getiren Canbek, esnafın doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni yıl mesajını da paylaşan Çoruk Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Canbek, “2026 yılının Çorumlu tüm esnaf ve sanatkârlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni faiz oranlarının işletmelerimize nefes aldıracağına, yatırımı ve üretimi destekleyeceğine inanıyorum. Tüm esnafımıza bol, bereketli ve kazançlı bir yıl temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu faiz indiriminin, artan maliyetler karşısında zorlanan esnafın finansman yükünü hafifletmesi ve şehir ekonomisine canlılık kazandırması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi