Çorum Belediyesi'nde BELTAŞ bünyesinden personel şirketine geçirilen işçilerin tazminat haklarının takside bağlanması krize neden oldu.

Belediye’nin Basın ve tanıtım bütçesine 112 milyon TL ayrıldığını hatırlatan Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, belediye yönetimine sert tepki gösterdi.

Çorum Belediyesi'nde çalışan işçilerin yasal ve kazanılmış tazminat haklarının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yayılarak ödeneceğinin açıklanmasının ardından Belediye yönetiminin “para yok” gerekçesine sığındığını söyleyen Kadir Boruç, “Bu karar hak gaspıdır” dedi.

“112 MİLYON TL BASININ

BÜTÇESİ VAR, İŞÇİYE YOK”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum Belediye Meclis Üyesi Boruç, belediyenin mali tercihlerini hedef alarak dikkat çeken bir kıyaslama yaptı. Basın ve tanıtım faaliyetleri için ayrılan devasa bütçeyi hatırlatan Boruç, işçi haklarının ertelenmesini şu sözlerle eleştirdi: “İşçinin hakkı için “para yok” denilirken, basın bütçesi için bu kaynak nasıl bulundu. Belediyenin asli görevinin reklam yapmak mı yoksa emeğin karşılığını zamanında ödemek mi?”

“TAZMİNAT BİR LÜTUF

DEĞİL, YASAL HAKTIR”

Tazminat ödemelerinin taksitlendirilmesinin ne hukuki ne de vicdani bir zemine oturmadığını belirten Kadir Boruç, belediyenin mali planlama hatalarının faturasının emekçiye kesilemeyeceğini söyledi.

“ALIN TERİ TAKSİTLE ÖDENMEZ”

“Tazminat, bir lütuf değil, yasal bir haktır” diyen YRP Belediye Meclis Üyesi Boruç, sürecin bir tercih meselesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu hak, belediyenin mali planlamasındaki beceriksizliğin ya da tercih hatalarının bedeli olarak işçiye ödetilemez. Çorum Belediyesi’ni; İşçileri oyalamaktan vazgeçmeye, tazminatları derhal ve tek seferde ödemeye davet ediyoruz. Hak ertelenmez. Alın teri taksite bölünemez”

Muhabir: Haber Merkezi