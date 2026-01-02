Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efes grubu alkollü içkilere zam geldiğini duyurdu. Zamlı tarife, 5 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Dündar yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:
Efes kutu 110 TL
Efes şişe 108+2 TL
Efes Serçe 85 TL
Malt kutu 105 TL
Malt şişe 103+2 TL
Mini Malt 65 TL
Xtra 140 TL
Shot 90 TL
Bremen 80 TL
Bremen yüksek alkol 120 TL
Bremen Şişe 78+2 TL
Green 110 TL
Glutensiz 140 TL
Bomonti Filtresiz 115 TL
Miller küçük 105 TL
Miller büyük 115 TL
Miller Lime 105 TL
Belfast şişe 115 TL
Belfast kutu 115 TL
Bud şişe 125 TL
Bud kutu 125 TL
Becks şişe 120 TL
Becks kutu 120 TL
Stella 125 TL
Corona 145 TL
Amsterdam kutu 175 T
Amsterdam şişe 175 TL
Erdinger 175 TL
Hoagarden 175 TL
Leffe 175 TL
Düvel 230 TL