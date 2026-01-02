Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efes grubu alkollü içkilere zam geldiğini duyurdu. Zamlı tarife, 5 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Dündar yeni fiyatları şu şekilde sıraladı:

Efes kutu 110 TL

Efes şişe 108+2 TL

Efes Serçe 85 TL

Malt kutu 105 TL

Malt şişe 103+2 TL

Mini Malt 65 TL

Xtra 140 TL

Shot 90 TL

Bremen 80 TL

Bremen yüksek alkol 120 TL

Bremen Şişe 78+2 TL

Green 110 TL

Glutensiz 140 TL

Bomonti Filtresiz 115 TL

Miller küçük 105 TL

Miller büyük 115 TL

Miller Lime 105 TL

Belfast şişe 115 TL

Belfast kutu 115 TL

Bud şişe 125 TL

Bud kutu 125 TL

Becks şişe 120 TL

Becks kutu 120 TL

Stella 125 TL

Corona 145 TL

Amsterdam kutu 175 T

Amsterdam şişe 175 TL

Erdinger 175 TL

Hoagarden 175 TL

Leffe 175 TL

Düvel 230 TL

“Vatandaş yeni yıla borç yüküyle girdi”
Muhabir: NURDAN AKBAŞ