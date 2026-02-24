ABD ve İran arasında yaşanan gerilim sonrasında petrol fiyatları yükselişe geçti. Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında ise tarihte bir ilk yaşanmış oldu. Peki bugün güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Çorum'da akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 24 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 2,40 TL zam geldi. Böylece motorin fiyatı tarihinde ilk defa 60 TL’yi geçti.

ÇORUM'DA FİYATLAR

Benzin 58,69 lira, motorin 61,97 lira, otogaz ise 26,98 liradan satılıyor.

TARİH’TE BİR İLK

Zammın ardından motorin fiyatı bazı şehirlerde şu şekilde oldu: Ankara'da 61.41 TL, İzmir'de 61.69, Adana'da 62,24 TL, Tunceli'de 63,10 TL, Hakkari'de 63,12 TL, Bingöl ve Bitlis'te 63,10 TL’den satılıyor.