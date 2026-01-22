Altın fiyatları yeni güne de rekorlar ve sert yükselişlerle başladı. Altındaki sert hareketlilik nedeniyle yatırımcılar gözünü rakamlara çevirdi. Özellikle gram altın ve ons altındaki fiyatlardaki her geçen dakika yaşanan hareket yakından takip ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten de fiyatlara dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 22 Ocak 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTINDA REKOR SEVİYELER

21 Ocak 2026 itibarıyla gram altın fiyatlarında en yüksek 6804 TL seviyesi görülürken ons altında ise 4888 dolar seviyesi test edildi.

GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ...