Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çalışanların maaşından her ay kesinti yapılması planlanıyor. OVP/Orta Vadeli Programda, hâlen uygulanmakta olan OKS/Otomatik Katılım Sisteminin işverenlerin de katkısı ile 2. basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulması öngörülüyor.

Bu düzenleme ise genel hatlarıyla şu şekilde öngörülüyor: “Otomatik Katılım Sistemi (OKS)’nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacaktır.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ndeki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacaktır.

OKS katılımcılarına BES’te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkânı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak”

2024’TEN BERİ ÖTELENİYOR

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, OKS’nin TES’e dönüşmesi için 2024’ün işaret edildiğini ve son olarak 2026’ya ötelendiğini kaydetti. Karakaş, bu ötelemeler nedeniyle sistemin uygulanabilirliğine dair soru işaretlerin yaşandığını ifade etti.

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Karakaş, sistemin uygulanabilirliği ile ilgili, “OVP’de "tasarruf" başlığı altında sunulan bu modelin önündeki en büyük engel, tarafların bu yükü taşıyacak gücünün kalmamasıdır. Çalışan kesimin tepkisi duygusal değil, tamamen hayatta kalma güdüsüyle ilgili. Asgari ücretli zaten açlık sınırının 3.149 TL altında yaşıyor” deyip, açlık sınırının 31 bin 224 TL olduğunu hatırlattı.

“İŞÇİNİN MESAJI NET”

Karakaş, yüzde 15’lik kesintiye ek olarak yüzde 3’lük TES kesintisi sonucu maaşın 27 bin 84 TL’ye düşeceğini ifade ederek, “İşçinin mesajı net: "Nefes alamıyoruz, bir kuruş bile eksiltemeyiz!"” yorumunda bulundu.

İŞVERENİN YÜKÜ: PRİM ORANLARI %45’E KOŞUYOR!

İşvereninde maliyetinin yüksek olduğunu ve yeni bir maliyete ‘hayır’ dediğini belirten Karakaş, işverenin maliyetini şu şekilde açıkladı:

“Mevcut Yük: SGK ve işsizlik primleri zaten %37,75 seviyesindeyken, Ocak 2026 itibarıyla bu oran %38,75’e çıkarıldı.

TES Etkisi: %6’lık (%3 işveren + %3 işçi hissesi) ilave prim gelirse, istihdam üzerindeki toplam prim yükü %44,75 gibi sürdürülebilir olmayan bir seviyeye fırlayacak.

Teşvik Kaybı: İmalat dışı sektörlerde %5 olan indirimin %2’ye düşürülmesi de cabası.”

TES BAŞLAYACAK MI?

Tarafların rızası olmadığı bir düzenlemenin refah değil huzursuzluk getireceğini belirten Karakaş, “Bu şartlar altında TES’in 2026’da bile hayata geçmesi zor bir ihtimal” deyip sözlerini noktaladı.

