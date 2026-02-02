Dündar’ın yaptığı değerlendirmeye göre, artan maliyetler ve vergi güncellemeleri sigara üreticilerini yeni bir fiyat düzenlemesine yöneltiyor. Sektördeki beklentiye göre firmalar, önümüzdeki dönemde fiyat listelerini güncelleyebilir.

ZAMLAR KADEMELİ YANSITILIYOR

Erol Dündar, firmaların maliyet artışlarını tüketiciye tek seferde yansıtmak yerine belirli dönemlere yaymayı tercih ettiğini ifade etti. Daha önce yapılan artışların da bu yöntemle uygulandığını belirten Dündar, sürecin benzer şekilde ilerleyebileceğine dikkat çekti. Dündar konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“ÖTV arttı ama firmalar bu miktarda zam yapmadı. Tek seferde 10 TL zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL’lik zam yapıldı. Firmalar zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu nedenle önümüzdeki ay bir 5 TL’lik daha zam bekliyoruz.”