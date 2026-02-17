Şubat ayının ilk haftasında son 10 yılın en sert düşüşünü gerçekleştiren altın, yön arayışını sürdürüyor. Gram altın 7 bin liranın altında seyrederken, ons altın ise 5 bin dolar seviyesinin altında bulunuyor. Yatırımcılar "Altın yükselecek mi düşecek mi?" sorusuna cevap ararken, dünyaca ünlü banka HSBC'den dikkat çeken bir rapor geldi. Dev banka yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı.

cnbce'ye konuşan HSBC Kıdemli Değerli Metaller Analisti James Steel, 2026 yılında değerli metaller piyasasını oynaklığın tanımlayacağını bildirdi.

Steel, altının son dönemde ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki düşüşe beklenen tepkiyi vermediğine dikkat çekti. Steel, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin %4.30 seviyelerinden %4.00 seviyesine kadar gerilemesine rağmen altın fiyatlarının bu duruma duyarsız kalmasını, 2022 yılında değişen piyasa dinamiklerine bağladı.

Geleneksel olarak altın ile tahvil faizleri arasındaki ters korelasyonun bozulduğunu ifade eden analist, altının artık reel faizlere karşı eskisi kadar hassas olmadığını vurguladı. Kevin Warsh'un Fed için aday gösterilmesinin faizler ve altın üzerindeki etkisine de değinen Steel, merkez bankasının bağımsızlığını korumasının kritik olduğunu ifade etti. Bağımsızlığa yönelik herhangi bir tehdidin altın fiyatlarını doğrudan yükselteceği öngörüsünde bulundu.

Altın piyasasına yeni sermaye girişlerinin olduğunu ve Ocak ayında parabolik bir ralli yaşandığını hatırlatan Steel, bu tür hızlı yükselişlerin oynaklığı beraberinde getirdiğini söyledi. Steel, 2026 yılı için "volatilite" kelimesinin altın piyasasında bir gösterge olacağını sözlerine ekledi.Steel, sert fiyat hareketlerine karşı yatırımcıyı temkinli olmaya çağırdı.