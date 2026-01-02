Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, vatandaşların 2026 yılına umutla değil borç yüküyle girdiğini dile getirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız beraberinde İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve diğer parti yöneticileri ile birlikte mahalle muhtarlarına yönelik ziyaretlere başladı.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır ve Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar’ı ziyaret eden CHP heyeti hem mahallelerdeki sorunları hem de muhtarların taleplerini dinledi.

Vatandaşların talepleri ve çözüm bekleyen konuların ele alındığı ziyaretlerde mahalle sakinlerine daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla muhtarlık ile siyasi temsilciler arasındaki işbirliğinin önemi de vurgulandı.

Milletvekili Tahtasız, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.



Mahalle muhtarlıklarındaki icra kağıtlarının çokluğu üzerine de değerlendirme yapan Tahtasız; “Muhtarlıklarımızın rafları ceza ve icra tebligatlarıyla dolmuş durumda. Bu tablo, Türkiye’nin ekonomik gerçeğini gözler önüne seriyor. 2025 yılı boyunca 10,5 milyondan fazla yeni icra ve iflas dosyası işleme alındı. Türkiye genelinde dosya sayısı 25 milyona yaklaşırken, bankaların takibe aldığı borç bakiyesi 572 milyar liraya çıktı. Vatandaşlarımız yeni yıla umutla değil, borç yüküyle girdi maalesef. Biz CHP olarak, mahallelerin sorunlarını hem de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı dile getirmeye ve çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kale Mahallesi ile ilgili de ayrı bir değerlendirme yapan Tahtasız, “Kale Mahallesi’nde uzun süredir beklenen kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları ne yazık ki yarım bırakılmış durumda. Kale çevresinde ve itfaiyeye kadar olan bölgede belli ölçüde çalışmalar yapılırken, birçok noktada hiçbir ilerleme yok. Bu eksiklik mahalle sakinlerini mağdur ediyor. Mahalledeki metruk binalar, uyuşturucu kullanımına davetiye çıkarıyor ve buna bağlı olarak asayiş sorunları artıyor. Halkımızın güvenliği için bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. Muhtarlığın hemen yanında bulunan Atıl Uzelgün Huzurevi ise yıllardır kapalı. Oysa bu bina, yaşlılarımız için bir yuva ya da farklı bir sosyal amaçla değerlendirilebilecek önemli bir alan. Atıl bırakılması kabul edilemez; yeniden canlandırılmalı” dedi.