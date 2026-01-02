Çorum İl Defterdarı Erkan Ciğer, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve yönetimini ağırladı.

Ziyarette, esnafın yaşadığı KDV uygulamalarına ilişkin sorunlar ile vergi denetimlerinin daha bilgilendirici ve aydınlatıcı bir anlayışla yapılması yönündeki talepler Defterdar Erkan Ciğer’e iletildi.

Ziyarette, esnafın yükünü hafifletecek uygulamaların önemine dikkat çeken İsmet Çıtak, denetim süreçlerinin rehberlik edici bir yaklaşımla yürütülmesinin hem esnaf hem de kamu açısından olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Karşılıklı fikir alışverişi ve samimi bir ortamdaki görüşmede misafirperverliği ve sohbeti için Defterdar Erkan Ciğer’e teşekkür edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ