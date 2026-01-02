Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz ve ailesini makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, Mustafa Baran bebeğin tedavi sürecine destek olmak amacıyla yürütülen Valilik onaylı yardım kampanyası hakkında bilgilendirme yapıldı.

TSO Başkanı Başaranhıncal, kampanyanın önemine dikkat çekerek, tedavi sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için toplumsal dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kampanyaya destek olmak isteyen Çorum Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve hayırseverler için Valilik onaylı bağış hesap bilgileri paylaşıldı.

Yetkililer, kampanyaya yapılacak her türlü katkının Mustafa Baran bebeğin tedavi sürecine umut olacağını belirtti.

Valilik Onaylı Bağış Hesapları:

TL: TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

USD: TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

EUR: TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03

Alıcı: Mustafa Baran Karakiraz – Ziraat Bankası

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR