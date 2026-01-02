Kısa adı ÇOYDER olan Çorum Oğuzlar Sosyal Yardımlaşma Kalkınma ve Kültür Derneği yöneticileri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

ÇOYDER Başkanı Orhan Aydın beraberinde Genel Sekreter Emine Uzun ve dernek üyelerinin Anıtkabir ziyaretinde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Atatürk’ün aziz hatırası önünde bulunmanın onuru ve gururunun yaşandığı anlamlı ziyarette, milli birlik ve beraberlik duyguları bir kez daha pekişti.

Ziyarette başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz rahmetle anıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK