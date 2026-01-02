İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın da eşlik ettiği ziyarette, Vali Ali Çalgan, Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği ile Çorum Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi inşaatlarını gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme kapsamında her iki proje alanını tek tek gezen Vali Çalgan, inşaatların fiziki gerçekleşme oranları, tamamlanan imalatlar ve kalan iş kalemleri hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalgan iş güvenliği, kalite standartları ve çevresel düzenlemeler konusunda da hassasiyet gösterilmesini istedi.

Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki emniyet hizmetlerinin daha modern ve etkin bir altyapıya kavuşacağını belirten Vali Çalgan, yeni binanın vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendireceğini ifade etti.

Çorum Polis Moral Eğitim ve Kongre Merkezi projesinin ise emniyet teşkilatının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine önemli katkılar sunacağını kaydeden Vali Çalgan, merkezin eğitim faaliyetleri, toplantılar ve organizasyonlar için çok amaçlı bir yapı olarak planlandığını belirtti.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Çalgan, projelerin belirlenen süre içerisinde ve öngörülen kalite standartlarında tamamlanması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

