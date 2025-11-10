81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular başladı. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak konutların ilk teslimatları Mart 2027’de yapılacak.

Proje kapsamında Çorum’a da 2 bin 867 konut yapılması planlanırken, Çorum'da ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar Emlak Katılım Bankası şubesi önünde yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk öğleden sonra da sürerken, bankada sıra alamayan vatandaşlara e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilecekleri hatırlatıldı.

Yoğunluğu önlemek amacıyla e-Devlet başvuruları ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor:

10 Kasım: ‘0’

11 Kasım: ‘2’

12 Kasım: ‘4’

13 Kasım: ‘6’

14 Kasım: ‘8’

15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Banka şubelerinde bu sınırlama uygulanmıyor.

Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden 18 Aralık'a kadar yapılabilecek.