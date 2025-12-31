Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip ediyorlar ve “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 31 Aralık 2025 Çorum'da akaryakıt fiyatları..

1 OCAK'TAN İTİBAREN FİYAT TABELALARI GÜNCELLENECEK!

1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.

31 ARALIK 2025 ÇORUM GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Benzin litre fiyatı: 53.42 TL

Motorin litre fiyatı: 54.96 TL

LPG litre fiyatı: 27.74 TL