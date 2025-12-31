Amasya, Tokat, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da kar nedeniyle 574 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Çorum'da yağan kar, yüksekleri beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 59 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı okullarda eğitime ara verildi.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 12, Boyabat'ta 2, Erfelek'te 4, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde birer olmak üzere 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Amasya'da 28, Kastamonu'da da 377, Tokat'ta 70, Çorum'da ise 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.