Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı için ilimize gelen Genel Merkez yöneticilerini makamında misafir etti.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’ndaki Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında AK Parti Genel Merkez MKYK üyeleri Kadın Kolları Bölge Sorumlusu Hümeyra Uzun ve Kadın Kolları Koordinatörü Sebile Ayar, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve teşkilat mensupları Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, teşkilat çalışmaları ve yerel yönetim faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Aşgın, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ