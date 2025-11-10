Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akçakoyun, Akçalı, Aydoğan, Bağcılı, Bağdatlı, Bahşılı, Beylice, Büyükincesu, Çavuş, Çiçeklikeller, Dayınca, Denizli, Eşme, Güvendik, Hacıosman, İnegazili, Kamışlı, Kavşut, Kemallı, Kula, Kuşcalı, Kuzucak, Ortakışla, Şekerhacılı, Turgutlu, Yarımsöğüt, Yeşilyurt, Muratkolu ve Alembey köylerindeki 314 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.
Arsa, tarla, ham toprak, hali arazi ve bahçe cinsindeki araziler, 24-25-26-27-28 Kasım, 1-2-3-4-5 Aralık tarihlerinde Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı satışa sunulacak.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ