Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda gündem dışı söz alarak 10 Kasım dolayısıyla anlamlı bir konuşma yaptı.

Uysal, “Bu milletin kaderine yön veren, bağımsızlık ve hürriyet aşkını, aklı ve bilimi, inancı ve vicdanı aynı paydada birleştirmiş büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde yalnızca bir özlemi değil, bir fikri, bir mücadeleyi ve bir mirası anıyoruz.” dedi.

10 Kasım’ın yalnızca bir matem günü olarak değil, “Atatürk’ün bıraktığı mirası yeniden hatırlama günü” olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Uysal, “O miras; bağımsızlık sevdasıyla yoğrulmuş, millet iradesine dayanan Cumhuriyetimizdir.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Cumhuriyet’in Türk kadınının toplumsal hayattaki yerinden eğitime, özgürlükten bilime kadar pek çok değerin temeli olduğunu vurgulayan Uysal, “Cumhuriyet; cehaletin yerine bilimi, esaretin yerine özgürlüğü, korkunun yerine umudu koymaktır.” dedi.

“10 KASIM TATİL HAFTASINA DENK GETİRİLMEMELİYDİ”

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan ara tatilin 10 Kasım haftasına denk getirilmesini eleştiren Uysal, bu durumun öğrencilerin ve öğretmenlerin anma törenlerine katılımını zorlaştırdığını belirtti.

“10 Kasım, bir tatil haftasına değil; bir bilinç ve minnet gününe denk gelmelidir.” diyen Uysal, Milli Eğitim politikalarının çocukların Cumhuriyet’in kurucu değerlerini özümsemesini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

“ATATÜRK’E MEVLİD OKUTMAK İNANÇLA ÇELİŞMEZ”

Uysal, ayrıca Kocaeli Valiliği tarafından Atatürk’ün aziz hatırasına okutulacak Mevlid-i Şerif’le ilgili tartışmalara da değindi.

“Atatürk için mevlid okutmak, dua etmek, Fatiha okumak onun aziz hatırasına bir rahmet dileğidir. Bu, ne Cumhuriyet değerlerine ne de inanç dünyamıza aykırıdır.” diyen Uysal, Atatürk’ün “Din bir vicdan meselesidir” sözünü hatırlatarak, inanç özgürlüğüyle Cumhuriyet değerlerinin birbiriyle uyum içinde olduğunu vurguladı.

“ATATÜRK’Ü ANMAK DEĞİL, ANLAMAK VE YAŞATMAK GÖREVİMİZDİR”

Konuşmasını “Bugün bizlere düşen görev; Atatürk’ü yalnızca anmak değil, onu anlamak ve yaşatmaktır.” sözleriyle tamamlayan Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetin kurucu kadrolarını rahmet ve minnetle andı.

