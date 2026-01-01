Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda “Güvenli İlaç, Doğru Ürün ve Sağlıklı Yaşam Farkındalık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çorum Eczacı Odası’nın da katılım sağladığı çalıştayda, akılcı ilaç kullanımı, doğru ürün seçimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kadir Erol ile Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan yaptı. Açılış konuşmalarında, toplumda sağlık okuryazarlığının artırılmasının ve bilinçli ilaç kullanımının hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.

Program kapsamında; Ecz. Melike Kocakaya, “Soğuk Algınlığı, Grip ve Mevsimsel Hastalıklarda Doğru Tedavi Yaklaşımları”, Ecz. Serkan Çalışkan, “Ebeveynler İçin Çocuk Sağlığında Güvenli İlaç Kullanımı ve Ateş Yönetimi”, Ecz. Melike Aydın Kağızman, “Cilt Sağlığında Doğru Ürün Kullanımı ve Mevsimsel Geçişlerde Bakım”,

Ecz. Abdul Samed Erdal, “Bağımlılık Yapıcı İlaçlar ve Bilinçli Kullanımı” ve Uzm. Ecz. F. Funda Kalender Ayvaz ise “Bitkisel Ürün ve Takviyelerde Bilinçli Kullanım ile Sahte Ürün Tehlikesi” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Alanında uzman eczacıların katkılarıyla düzenlenen çalıştayda, ilaçların doğru kullanımı, bilinçsiz ilaç tüketiminin yol açabileceği riskler ve eczacı danışmanlığının sağlık üzerindeki rolü hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliği açısından doğru ürün kullanımının önemi vurgulandı.

Çalıştay, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi