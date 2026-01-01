Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı tarafından, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

İl Başkanı Şuayb Sarı’ya ziyarette, Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan ile İl Yönetim kurulu Üyeleri Seyit Ahmet Aydın ve Ömer Doğan eşlik etti.

Ziyarette konuşan Saadet İl Başkanı Sarı; Yalova’da, 29 Aralık Pazartesi günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda üç polis memurunun şehit edilmesinden duydukları üzüntüyü ifade ederek, “Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı sekiz polisimiz ile bir bekçimize acil şifalar temenni ediyoruz. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.” dedi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Saadet Partisi heyetine teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ