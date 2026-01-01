Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Solmaz, “2026 yılının yoksulluğu bitireceğimiz, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağımız, gençlerimize dünyanın başka ülkelerinde değil güzel ülkemizde hayal kurduracağımız, Cumhuriyeti yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağımız yıl olmasını diliyoruz” dedi.

Solmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni bir yıla; adaletin yeniden tesis edildiği, emeğin karşılığını bulduğu, kimsenin yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkûm edilmediği bir Türkiye özlemiyle giriyoruz.

2026’nın; emekliden gence, işçiden çiftçiye, esnaftan üreticiye kadar herkes için daha adil, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yıl olmasını diliyorum.

Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların, gelir adaletsizliğinin ve derinleşen yoksulluğun kader olmadığını biliyoruz. Çözüm; halktan yana politikalarla, güçlü kurumlarla ve adil bir bütçe anlayışıyla mümkündür.

Yoksulluğun derinleştiği, eşitsizliğin büyüdüğü adaletin yok edildiği, gençlerin ve ülkenin umutlarının karartıldığı bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi; 2025 yılı da, üreticinin ayakta kalmakta zorlandığı, emeklinin, emekçinin, memurun, köylünün geçim sıkıntılarını hat safhada yaşadığı bir yıl olmuştur.

Yine bu yılda daha önceden olduğu gibi ülke kaynakları halk için harcanmayıp, bir avuç yandaşa peşkeş çekildi.

Adalet siyasetin aracı haline getirilerek milletin iradesi yok sayıldı.

Toplumsal şiddet normalmiş gibi sıradanlaştı.

Eğitimde liyakatsizlik normalleşti,

Sağlıkta bölgemizdeki yetersizlik hat safhaya ulaştı.

Milletimiz tüm bunları hak etmedi ve etmeyecektir.

2026 yılının; sandığın kurulduğu, sonucunda da, adaletin inşa edildiği, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, her alanda çağdaşlığın yakalandığı bir yıl olmasını diliyoruz.

Bu inanç ve düşüncelerle tüm halkımızın ve partililerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.”

Muhabir: SELDA FINDIK