Yeni yılın ilk sabahına kar yağışıyla uyanan Çorum’da, belediye ekipleri ana arterler başta olmak üzere şehrin tüm bölgelerinde çalışmalar yürüttü. Yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanı sıra; Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlarda da kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi.

AŞGIN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Sabah karşı saat 07.00 sularında başlayan kar yağışı, şehrin genelinde etkili olurken; Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler, sabah işine gitmek isteyen vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için kar yağışıyla birlikte mücadele çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ekiplerin çalışmalarını sabahın erken saatlerinden itibaren bizzat denetledi. Yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden sık sık bilgi alan Aşgın, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Beklenen kar yağışının 2025 yılının son günü ile 2026 yılının ilk gününde başladığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin iki gündür aralıksız çalıştığını vurguladı. Başkan Aşgın, “31 Aralık sabaha karşı ve 1 Ocak sabahı başlayan kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz hemen seferber olarak çalışmalara başladı. Uzun zamandır beklediğimiz ve özlediğimiz kar, nihayet Çorum’la buluştu. İlimizin tamamında etkili olan bir yağış var. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahaya inerek çalışmalara başladık. Şehrimizin her noktasında kar küreme ve temizleme ekiplerimiz, yollarda tuzlama ve kumlama yapan ekiplerimizle etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle 2026’nın ilk sabahında başlayan kar yağışıyla birlikte, hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için kar temizleme çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

36 ARAÇ, 205 PERSONEL SAHADA ÇALIŞIYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da önceden önlem aldıklarını belirten Başkan Aşgın,

“Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışıyla birlikte 205 personel ve 36 araçla sahadayız. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulu Cami, Gazi, İnönü ve Bahabey Caddeleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Fatih Caddesi ve ana arterler başta olmak üzere Çorum genelinde çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi