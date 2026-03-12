Çorum Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı oratoryosu ile devam eden programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, protokol üyeleri ile çok sayıda katıldı.

Düzenlenen programda günün anlam ve önemine binaen konuşan Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Öncül, "Mehmet Akif Ersoy, milletimizin en zor zamanlarında kalemiyle umut olmuş, yüreklere cesaret aşılamıştır. O, İstiklâl Marşı'nı yazarken milletimizin imanını, vatan sevgisini ve bağımsızlık kararlığını dizelere dökmüştür. Korkma diye başlayan bu marş, umutsuzluğun değil direnişin, esaretin değil İstiklâlin ve bir millet yeniden ayağa kalkışının ifadesidir" dedi.

