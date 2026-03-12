Son dönemde Türkiye genelinde sıkça tartışılan konulardan biri olan trafik cezaları, Çorum’da da gündemden düşmüyor. Kent genelinde denetimlerin artırılmasıyla birlikte kurallara uymayan sürücülere para cezaları uygulanırken, önceki gün kesilen bir ceza ise tartışma yarattı.

Çorum’da Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde, fahri trafik müfettişi tarafından S.Ö. isimli sürücüye aracından yola çöp attığı gerekçesiyle bin lira idari para cezası kesildi.

Gazetemize ulaşan sürücü S.Ö., ceza tutanağında belirtilen gün ve saatte söz konusu caddeden geçmediğini ve aracından yere çöp atmadığını iddia etti. Hakkında düzenlenen cezaya itiraz edeceğini belirten S.Ö., şu ifadeleri kullandı:

“Fahri trafik müfettişlerinin ceza yazabilmesi için ellerinde bir belge ya da kanıt olması gerekmiyor mu? Ben bu belgeyi görmek istiyorum. Karara itiraz edeceğim. Uğradığım haksızlığın düzeltilmesini istiyorum.”

Olay, fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar ve bu cezaların denetimi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.