Forbes dergisi, serveti milyar dolar seviyesinde olan Türk iş insanlarının güncel listesini yayımladı. Listenin zirvesinde 13.5 milyar dolarlık servetiyle Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı. ABD'de kurduğu yoğurt markasıyla dünya çapında başarı yakalayan Ulukaya, bu rakamla Türkiye'nin en zengin ismi oldu.
FENERBAHÇE STADYUMUNUN İSİM SPONSORU
Hamdi Ulukaya son dönemde spor dünyasında da adından söz ettiriyor. Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani markası, Fenerbahçe'nin stadyum isim sponsorluğu anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Bu anlaşma Türk spor tarihinde dikkat çeken sponsorluklardan biri olarak değerlendirilmişti.
MURAT ÜLKER İKİNCİ SIRADA
Forbes'un yayımladığı listeye göre Hamdi Ulukaya'yı 5.3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker takip etti. Enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerden birçok iş insanı listede yer aldı.
Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen 4.9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunurken, Fatih Özmen ile BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin 4.7 milyar dolarlık servetleriyle dikkat çekti.
FORBES'A GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 İSMİ
Forbes'un yayımladığı listeye göre Türkiye'nin dolar milyarderi iş insanları ve tahmini servetleri şöyle sıralandı:
Hamdi Ulukaya: 13.5 milyar dolar
Murat Ülker: 5.3 milyar dolar
Şaban Cemil Kazancı: 4.9 milyar dolar
Eren Özmen: 4.9 milyar dolar
Fatih Özmen: 4.7 milyar dolar
Uğur Şahin: 4.7 milyar dolar
Erman Ilıcak: 3.8 milyar dolar
Ferit Faik Şahenk: 3.2 milyar dolar
Filiz Şahenk: 2.9 milyar dolar
Feridun Geçgel: 2.7 milyar dolar
İpek Kıraç: 2.7 milyar dolar
Semahat Sevim Arsel: 2.7 milyar dolar
Selçuk Bayraktar: 2.7 milyar dolar
Mustafa Rahmi Koç: 2.6 milyar dolar
Mehmet Sinan Tara: 2.5 milyar dolar
Haluk Bayraktar: 2.4 milyar dolar
Ahmet Çalık: 2.3 milyar dolar
Mustafa Küçük: 2.2 milyar dolar
Mehmet Ali Aydınlar: 2.1 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar: 2 milyar dolar
Hüsnü Özyeğin: 2 milyar dolar
Sezai Bacaksız: 2 milyar dolar
Nihat Özdemir: 2 milyar dolar
Hamdi Akın ve Ailesi: 1.8 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı: 1.6 milyar dolar
Deniz Şahenk: 1.6 milyar dolar
Turgay Ciner: 1.5 milyar dolar
Kazım Türker: 1.3 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı: 1.3 milyar dolar
Emre Tezmen: 1.3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu: 1.2 milyar dolar
Mustafa Latif Topbaş: 1.2 milyar dolar
Ceyda Lale Tara: 1.2 milyar dolar
Yasemin Zeynep Keyman: 1.2 milyar dolar
Leyla Tara Suyabatmaz: 1.2 milyar dolar
Vildan Gülçelik: 1.1 milyar dolar
Mehmet Kazancı: 1.1 milyar dolar
Ahmed Afif Topbaş: 1.1 milyar dolar
Ali Erdemoğlu: 1.1 milyar dolar
Oğuz Tezmen: 1.1 milyar dolar
Murat Vargı: 1 milyar dolar
Aydın Doğan: 1 milyar dolar
Tülay Kazancı: 1 milyar dolar