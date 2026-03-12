Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan, TOBB Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu’nun yanı sıra TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul üyeleri ile il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurul tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınırken, genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik projeler ve iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi