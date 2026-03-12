Çorum Memur-Sen Başkanı Fatih Okumuş'un da hazır bulunduğu görev devri Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği'nde yapıldı.

Çorum Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş yaptığı açıklamada, “Genç Memur-Sen'imizde 2 yıldır sorumluluk üstlenen Mücahid Savurgan başkanımız bayrağı Yahya Kuas başkanımıza devretti. Genç Memur-Sen İl Başkanı olarak üstlenmiş olduğu sorumluluk ve başarılı çalışmaları için Mücahid Savurgan kardeşimize ve yönetimine teşekkür ediyor, bayrağı devralan Yahya Kuas kardeşimize ve yönetimine üstün başarılar diliyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi